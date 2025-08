Israele bombarda la sede della Mezzaluna Rossa palestinese, la Croce rossa diffonde il video: “Intollerabile”

“Un gesto intollerabile”. Con queste parole Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana, definisce quanto accaduto a Gaza la notte scorsa: “Apprendiamo con dolore della morte di un collega della Mezzaluna Rossa Palestinese e del ferimento di altri tre, a causa di un attacco che ha colpito la sede della PRCS a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, e che ha provocato un incendio al primo piano della struttura. Troppo il sangue versato dagli operatori umanitari in questo conflitto, troppo quello versato dai civili”. “Attaccare edifici o veicoli identificati con il nostro emblema, attaccare operatori sanitari, è contrario alle norme del diritto internazionale umanitario e, soprattutto, è un duro colpo ai diritti e alla dignità della popolazione civile che, messa in ginocchio dal conflitto, rischia di non ricevere le cure necessarie, già rese difficili a causa della guerra”, ha aggiunto Valastro.