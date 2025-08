Nevica sulla Marmolada: due gradi sotto lo zero e “paesaggio invernale”. Il video

Nevicata sulla Marmolada nelle immagini delle telecamere di dolomitesmeteo.it. La cima della Marmolada si rifà il vestito bianco, grazie ad una nevicata di agosto iniziata stamattina, con 2 gradi sotto zero, e che sta proseguendo in queste ore. Il paesaggio di Punta Penia, appare più invernale che estivo, anche se a queste quote, naturalmente, è più normale una nevicata d’estate che le massime sopra i 10 gradi delle sorse settimane.