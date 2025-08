Si tratta di un missile balistico molto veloce e a raggio intermedio che può eludere le difese aeree e trasportare testate nucleari. Trump: sanzioni se non verrà raggiunto un accordo di pace in Ucraina entro l'8 agosto

La Russia ha iniziato a produrre nuovi missili ipersonici Oreshnik, in grado di eludere le difese aeree e può trasportare testate nucleari. E prevede di dispiegarli in Bielorussia entro la fine dell’anno. Lo ha ribadito il presidente Vladimir Putin durante un incontro con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko sull’isola di Valaam, nei pressi di San Pietroburgo. Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ieri ha annunciato il dispiegamento di due sottomarini nucleari in risposta a dichiarazioni infuocate dell’ex presidente russo Dimitri Medvedev, ha detto in un’intervista a Newsmax che se non verrà raggiunto un accordo di pace in Ucraina entro l’8 agosto saranno imposte a Mosca nuove sanzioni.

Putin ha confermato che le forze armate hanno già identificato i siti in Bielorussia dove verrà schierato il missile balistico a raggio intermedio. “I lavori preparatori sono in corso e molto probabilmente li concluderemo entro la fine dell’anno”, ha detto, aggiungendo che la prima serie di Oreshnik e dei relativi sistemi è stata prodotta ed è diventata operativa. Per Approfondire Mondo - Scontro Trump-Medvedev, il presidente Usa ordina il dispiegamento di due sottomarini nucleari “nelle regioni appropriate” Mondo - Mattarella nella lista dei russofobi per il Cremlino. Meloni: “Propaganda”. La Farnesina convoca l’ambasciatore di Mosca

La Russia ha utilizzato per la prima volta l’Oreshnik, che in russo significa “nocciola”, contro l’Ucraina a novembre. Obiettivo, una fabbrica di Dnipro che costruiva missili da quando l’Ucraina faceva parte dell’Unione Sovietica. Il capo delle forze missilistiche russe ha inoltre sottolineato in altre occasioni come l’Oreshnik, che può trasportare testate convenzionali o nucleari, ha una gittata che consente di raggiungere tutta l’Europa.

Nei giorni scorsi il leader russo aveva annunciato che l’esercito del Paese ha già in dotazione il missile Oreshnik, che “è stato prodotto in serie in Russia”.