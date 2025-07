Un video diffuso dall’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari (Ocha) mostra l’assalto disperato ai camion di aiuti umanitari dell’Onu della popolazione palestinese stremata dalla fame. Migliaia di persone corrono verso i mezzi sotto i continui colpi di arma da fuoco dell’esercito israeliano. Le raffiche non si fermano mai. “Sono bambini, sono bambini” è la voce di una delle operatrici Onu che si trova a bordo del pick up che accompagna il convoglio. I mezzi dell’Onu hanno avuto accesso al percorso controllato dall’esercito israeliano dopo un’attesa di due ore e mezza al checkpoint. “Quando ci è stato permesso di passare – racconta Olga Cherevko – abbiamo incontrato decine di migliaia di persone disperate e affamate che hanno preso tutto il carico dei camion scaricandolo direttamente dal retro”.