“Il turista francese ci ha aggrediti per primo, c’è il referto del pronto soccorso”: le persone accusate di antisemitismo all’Autogrill presentano querela

Dopo il racconto del turista francese che ha denunciato di essere stato insultato e aggredito alla presenza del figlio di sei anni per il solo fatto di essere ebreo, arriva oggi la versione di altri otto protagonisti dell’alterco avvenuto domenica all’autogrill di Lainate e ripreso – in parte – nel video girato dallo stesso turista 52enne. Una ricostruzione che stravolge il racconto dell’uomo. Tramite il loro avvocato, infatti, respingono “le infamanti accuse di antisemitismo” a loro rivolte e il racconto “assolutamente parziale e tendenzioso della vicenda”. Secondo quanto affermano, sarebbe stato proprio il francese a iniziare a insultare il gruppo forse perché li ha sentiti parlare in arabo (sono italiani di origini arabe) o perchè aveva notato che alcune donne “indossavano dei ciondoli raffiguranti la cartina geografica palestinese“. Non solo. Lo stesso avrebbe poi dato “una testata” a un giovane e scagliato “un pugno al volto” al fratello dello stesso. “I ragazzi si sono poi recati al Pronto Soccorso, ove sono state diagnosticate lesioni, nello specifico trauma cranico e contusioni da percosse”, specifica il legale. Come spiega l’avvocato Federico Battistini “il noto video raffigura una minima parte di quanto accaduto ed è stato strumentalizzato per lamentare presunte condotte antisemite che in realtà di antisemita non hanno proprio nulla e per fomentare un clima di odio che costituisce un serio pericolo per la incolumità degli individui da me patrocinati”. Le otto persone coinvolte hanno presentato querela alla Procura di Milano e – come spiega il legale a ilfattoquotidiano.it – sono anche andati spontaneamente oggi alla Digos per essere sentiti, fornendo una copia della denuncia.

La ricostruzione – Come viene spiegato, il gruppo – composto da uomini e donne – di ritorno da una vacanza sul Lago Maggiore si è fermato intorno alle 20 all’autogrill. Sono entrati, hanno pagato la consumazione alla cassa e sono andati al bancone per prendere un caffè. In quel momento, scrive l’avvocato, “è sopraggiunto un uomo che ha iniziato a fissarli con insistenza, forse perché parlavano arabo. Questo individuo ha rivolto le sue attenzioni in particolare alle donne del gruppo, le quali indossavano dei ciondoli raffiguranti la cartina geografica palestinese”. Così sarebbe stato proprio il francese a rivolgersi a loro affermando: “Figli di puttana palestinesi” e “Terroristi“. Offesa che sarebbe stata pronunciata in francese, ma “percepita molto chiaramente, perché uno dei ragazzi appartenenti al gruppo conosce bene” la lingua, continua il racconto. “A fronte di queste gravi affermazioni, il ragazzo si è limitato a rispondere, sorridendo, ‘Free Palestine‘”, continua il legale.

Il video successivo – Tutto questo sarebbe avvenuto prima che l’uomo iniziasse a riprendere la scena con lo smartphone. “A quel punto, sempre prima di girare il video che è poi stato oggetto di strumentalizzazione, l’uomo che oggi accusa falsamente i miei patrocinati – scrive l’avvocato – di essere stato aggredito per motivi di odio etnico, nazionale, razziale o religioso ha rivolto alla compagnia di origine palestinese gesti offensivi, insulti razzisti e sessisti e minacce“. La parte successiva è quella presente nel video: “Da qui la reazione dei miei assistiti e dei loro familiari, ripresa con il cellulare, scevra da qualsivoglia finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso. Nel video, peraltro, si percepisce chiaramente – continua il legale – l’uomo sfidare i presenti a uscire dall’autogrill e rivolgere loro insulti (‘Stai zitto stronzo’, ‘Figlio di puttana’, ‘Vai a crepare’), oltre a inneggiare provocatoriamente a Israele (‘Am Yisrael Chai‘, ‘Viva Israele’)”.

L’aggressione – C’è poi la terza parte di questa storia. All’uscita dal bagno dove aveva accompagnato il figlio, il turista ha raccontato di essere stato aggredito. “L’uomo che lamenta di essere stato vittima della aggressione – spiega l’avvocato – è in realtà stato il primo a tirare una testata a uno dei miei assistiti, ‘colpevole’ di avergli chiesto di cancellare il video di cui sopra in quanto lesivo della propria privacy, e a scagliare un pugno al volto” al fratello del giovane. I ragazzi, racconta il legale, si sono poi recati al Pronto Soccorso: e il referto parla di “lesioni, nello specifico trauma cranico e contusioni da percosse”. Secondo quanto risulta, invece, il turista francese non avrebbe invece un referto e per questo la Procura guidata da Marcello Viola ha aperto un fascicolo per percosse aggravate dall’odio razziale e non è stato possibile ipotizzare il reato di lesioni. In relazione a questi fatti hanno anche presentato una querela all’attenzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

“Nessun antisemitismo” – “Le persone da me patrocinate – scrive il legale – sono ben consapevoli di cosa significhi essere discriminati per motivi religiosi, etnici e razziali, e non intendono certo macchiarsi degli stessi crimini. I miei assistiti sono cittadini italiani dalla nascita inseriti in un contesto sociale senza alcuna simpatia per gruppi che incitano comportamenti di odio di qualunque natura. Al contrario, essi sono impegnati insieme a persone di varie nazionalità e religioni (tra cui anche ebrei) per combattere ogni forma di discriminazione e violenza: la ferma condanna delle atrocità che si stanno consumando nella striscia di Gaza mi sembra perfettamente coerente con questo obiettivo. La volontà dei miei assistiti è che la comunità ebraica e quella palestinese collaborino in sinergia per porre fine al dramma cui stiamo assistendo”, conclude l’avvocato. Spetterà adesso alla procura e alla Digos ricostruire i dettagli di tutta la vicenda che adesso presenta due versioni dei protagonisti molto differenti.