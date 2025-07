La nuova vita dell’orsa JJ4 nel parco della Foresta Nera in Germania: il video della “liberazione” nel centro

L’orsa JJ4, responsabile della morte di Andrea Papi, ha fatto ingresso nella sua nuova casa, il Parco alternativo per orsi e lupi della Foresta Nera, in Germania. L’incidente mortale avvenne il 5 aprile del 2023 sul Monte Peller, sopra Cles. Da allora il plantigrado ha vissuto nel Centro faunistico del Casteller. “Lunedì è finalmente arrivato il momento: l’orsa selvatica JJ4 è entrata per la prima volta nel suo nuovo recinto naturale all’aperto. E lo ha fatto con una determinazione impressionante” scrivono i responsabili del Parco tedesco. “Nelle ultime settimane, i nostri custodi hanno instaurato un contatto con lei con delicatezza e gradualità. La fiducia iniziale si è sviluppata al suo ritmo. Quando il cancello si è aperto, non ha esitato un secondo. JJ4 ha saputo subito cosa fare: uscire nel verde. Erba sotto le sue zampe. Libertà di scelta. Passi che sono almeno in parte una sua scelta. Questa è la cosa migliore che la sua vita abbia da offrire in questo momento, ed è esattamente ciò che vogliamo darle”.

Video Instagram/BaerenPark_Schwarzland