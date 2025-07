Un agente della polizia locale si è precipitato in mezzo alla strada, tra le auto che sfrecciavano sulla tangenziale, e mettendo la moto di traverso sulla carreggiata ha fermato il traffico, salvando un bambino di 10 anni che correva tra le corsie. Si è conclusa nel migliore dei modi, grazie a un gesto di coraggio, la vicenda avvenuta intorno alle 12.45 di martedì 29 luglio nell’Alta Valsugana (Trento). Il vigile stava andando al lavoro per iniziare il proprio turno al comando di viale Dante a Pergine, quando ha notato un bambino che, sulla strada statale 47, all’altezza dell’uscita per San Cristoforo, correva in mezzo alla strada a doppia corsia.

Si è gettato sulla carreggiata e ha bloccato il traffico mettendo la sua moto perpendicolare alla direzione di marcia. La rapida decisione dell’agente non ha solo rallentato le auto, ma ha anche protetto fisicamente il bambino di 10 anni, ponendo lui stesso tra il piccolo e il traffico. Ha poi provveduto a mettere in sicurezza il ragazzino fuori dalla carreggiata e, una volta allertato il comando, sul posto è arrivata anche la madre.

Sembra che il bambino si trovasse con una sua conoscente in un prato vicino all’autorimessa degli autobus. In quell’area, oltre al parco dove gioca il piccolo, vengono portato molti cani e proprio rincorrendone uno il bambino sarebbe improvvisamente sparito. Secondo quanto ricostruito, il ragazzino si sarebbe infatti infilato in mezzo ai meleti che si trovano di fronte all’autorimessa, per poi mettersi a correre in direzione della strada. Dopo aver attraversato un sottopasso della ciclabile, si è ritrovato in mezzo al traffico, ma fortunatamente in quel momento stava per passare l’agente della polizia locale che lo ha notato e salvato.

Il comandante della polizia locale di Trento e dell’Alta Valsugana, Alberto Adami, ha commentato l’episodio: “Devo ringraziare sicuramente il collega, perché si è messo subito a servizio di un utente della strada. Non ha pensato di venire direttamente al lavoro a timbrare il cartellino, ma si è dato subito da fare per tutelare questo ragazzo, dimostrando grande coraggio. La tangenziale è veramente trafficata, anche da trasporti di carichi pesanti. Anche per questo, mettersi di traverso con un motociclo, mettendolo fra se e il ragazzo, è stato davvero un gesto di grande coraggio e di altruismo”.

Foto d’archivio