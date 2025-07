Due leoni e due tigri detenuti illegalmente, sequestro in un circo nel Brindisino: il video dei carabinieri

Detenevano due leoni e altrettante tigri senza autorizzazione. Per questo i carabinieri del Cites di Bari hanno sequestrato i quattro animali da un circo a Fasano, nel Brindisino. I proprietari del circo, stando ai militari, non hanno rispettato la norma che impone il divieto ai circhi di acquisire ulteriori animali delle specie incluse nel particolare “Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione”. Il divieto, previsto già dal 2022, è entrato in vigore soltanto pochi mesi fa grazie a un decreto attuativo. Per questa ragione i carabinieri, nel comunicato stampa, sottolineano che si tratta del primo caso a livello nazionale. Denunciato il dipendente del circo intestatario dei quattro animali.