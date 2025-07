“Sono 35 anni che si discute della soluzione a due Stati – dichiara Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati – ma mentre si continua a discettare sulla possibilità dei due Stati, sta finendo la terra per i palestinesi e fra un po’ finiscono pure le persone se va avanti la pulizia etnica di Israele.”

Per questo Albanese, interpellata dal Fatto Quotidiano al termine della conferenza sul suo rapporto “Da un’economia di occupazione a un’economia di genocidio”, presentato alla Camera dei Deputati, continua: “La conferenza sulla Palestina mi è sembrata una mossa in malafede per spostare tutta l’attenzione, senza avere poi la coerenza etica di riconoscere veramente lo Stato palestinese”.

Alla conferenza hanno preso parola anche Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle, Laura Boldrini, deputata del Partito democratico e Angelo Bonelli, deputato di Alleanza verdi sinistra. Al termine dell’incontro la relatrice Onu ha fatto visita ai manifestanti, in presidio permanente in favore della Palestina a piazza Montecitorio ed è stata accolta calorosamente tra molti cori e cartelli.