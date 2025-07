“La carestia di Gaza è una vergogna per tutta l’umanità e fermarla è un imperativo umano, politico e umanitario”. È quanto ha affermato il premier spagnolo, Pedro Sanchez, in conferenza stampa oggi alla Moncloa. “Stiamo preparando un invio di migliaia di chili di alimenti per la Striscia di Gaza che, se le circostanze non cambieranno, avverrà questo venerdì dalla Giordania mediante paracaduti e aerei A-400 delle forze armate spagnole. Speriamo diano un minimo di sollievo” alla popolazione gazawi. ha aggiunto Sanchez, confermando l’invio annunciato stamattina dal capo della diplomazia spagnola, José Manuel Albares. Il presidente del governo progressista ha ribadito la richiesta di un cessate il fuoco e di una soluzione dei due Stati.