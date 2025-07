“Marina israeliana, questa è una nave civile, l’Handala. Permettetemi di darvi una lezione di diritto internazionale: qualsiasi blocco che deliberatamente affami una popolazione civile è una violazione del diritto internazionale. Non solo, è un crimine di guerra. Non avete l’autorità legale per imporre un blocco illegale e, in quanto tale, non avete l’autorità di usare la forza per far rispettare un blocco illegale. Pertanto, vi chiediamo di ritirarvi”. Così Huwaida Arraf, attivista di Freedom Flotila arrestata dall’esercito israeliano, parlando alla radio prima dell’abbordaggio dell’Idf.