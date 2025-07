I familiari l’hanno portata all’ospedale con i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo. L’intervento dei sanitari però è stato inutile: una ragazzina è morta a Palermo, all’ospedale Buccheri La Ferla. Aveva 14 anni e non 11 come appreso in un primo momento: sarebbe morta nel nosocomio, dove è stata trasportata in gravissime condizioni. La Procura dei minori ha aperto un’indagine, condotta dagli agenti della squadra mobile di Palermo: i magistrati hanno disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. Sono già stati sentiti i genitori. La famiglia abita in una zona semi periferica di Palermo.

Articolo in aggiornamento