Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, atterrato ieri sera all’aeroporto di Prestwick, in Scozia, ha iniziato la sua visita di quattro giorni nel Regno Unito, accolto da una folla radunata per l’arrivo dell’Air Force One. Oggi trascorrerà una giornata di riposo sul campo da golf di proprietà della sua famiglia a Turnberry, nell’Ayrshire, prima degli incontri ufficiali previsti con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen domani e con il primo ministro britannico Keir Starmer lunedì.