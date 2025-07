Un palazzone di proprietà di Regione Lombardia, costato quasi 7 milioni e mezzo, non solo è praticamente inutilizzato e lasciato a prendere polvere da ormai un anno, ma continua a costare decine di migliaia di euro al mese ai cittadini. È uno dei tanti paradossi che fanno parte dell’utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico.

L’acquisto per 7 milioni di euro – Il palazzo in questione si trova a Milano, in via Don Minzoni nel quartiere Bovisa, ed è un’imponente struttura di sette piani più altri due interrati. Nel 2008 lo acquistò Lombardia Informatica, la vecchia società regionale del digitale che poi è confluita in Aria, ma che ancora mantiene la sua insegna fuori dall’edificio. Prezzo d’acquisto: 7 milioni e 435 mila euro più Iva. Una bella somma, tale da aspettarsi una valorizzazione dell’immobile adeguata al tipo di investimento.

L’accertamento avviato del M5s – E invece le cose stanno andando diversamente, come emerge da un accertamento avviato dal capogruppo 5 Stelle in Regione Lombardia Nicola Di Marco. Fino al luglio 2024, dunque un anno fa, Aria aveva un contratto di locazione con la società Gpi Spa, che lo usava come propria sede milanese. Dopodiché, concluso il contratto con l’azienda, l’immobile è tornato nella disponibilità di Aria senza che la Regione avesse pronto un piano B: “Nell’immobile non è attualmente presente nessun locatario – si legge in un testo redatto dalla centrale appalti della Regione – ad eccezione delle minime attività collegate alla presenza, a tempo determinato in relazione alla fase di dismissione in corso, di un Data center gestito da Aria spa per i servizi di interesse regionale. Sono quindi presenti nell’immobile, con frequenza saltuaria, tecnici informatici dedicati a questa funzione”.

Lo spreco – Il problema è che la struttura, semi-vuota da un anno, continua a costare parecchio. Lo ammette ancora Aria: solo nel primo trimestre del 2025, la società ha dovuto sobbarcarsi 14.299 euro per costi di “manutenzione”; 3.725 per “pulizie”, ben 50. 282 per “vigilanza” e 18.016 per “energia elettrica”. Il totale è di circa 86.300 per soli tre mesi. In proiezione, si può perciò ipotizzare un costo annuo di circa 350 mila euro per un palazzo pressoché inutilizzato e su cui la Regione aveva investito 7 milioni e mezzo. E non finisce qui.

Dall’interessamento di Di Marco si scopre che la questione non potrà essere risolta a breve e che il palazzo di via Don Minzoni è destinato a restare in queste condizioni per parecchio tempo. Aria ha infatti avviato un percorso “per individuare i possibili scenari di valorizzazione”, ma l’indagine necessita mesi. La società ha siglato un accordo di collaborazione con l’Agenzia delle entrate “finalizzato all’acquisizione del valore di alienazione del cespite”, a fronte di “un impegno economico di 5.685 euro”. La tempistica ipotizzata “prevede un ritorno dell’ente entro fine 2025”. Oltre a questo, “è in corso di formalizzazione l’incarico per la redazione” di uno studio di fattibilità per approfondire le possibili forme di utilizzo del palazzo, indagine di cui è stata incaricata Intellera Consulting. Non certo gratis: 55 mila euro, Iva esclusa, per un lavoro che ha tempistiche simili a quelle dell’Agenzia delle Entrate.

Ricapitolando: prima di fine 2025 la Regione non avrà in mano il materiale. Poi, una volta arrivate le analisi e le stime, deciderà che fare. Nella migliore delle ipotesi, sarà passato un anno e mezzo dall’ultimo utilizzo a pieno regime dell’immobile. Uno scenario che inquieta Di Marco: “Apprendiamo con sgomento dell’ennesimo fallimento di Aria – dice al Fatto – ormai nota più per i propri flop che per i servizi resi ai lombardi. Questo palazzo sembra essere un altro monumento all’inefficienza di Regione Lombardia, dove si comprano immobili per poi lasciarli in stato di abbandono, con costi di gestione a carico della collettività, che paga per non avere servizi. Le risorse non mancano, è chi amministra che le spreca”.