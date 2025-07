La vittima è stata operata d’urgenza per la perforazione del fegato ed è in prognosi riservata. Arrestato un 18enne con l'accusa di tentato omicidio

Un 15enne è stato accoltellato durante una lite per una partita di calcio. È accaduto a Giugliano, in provincia di Napoli, nel camping Liternum in via Foce Vecchia, dove un 18enne è stato arrestato dai carabinieri. Il minorenne è stato operato d’urgenza per la perforazione del fegato ed è in prognosi riservata.

L’episodio è avvenuto giovedì sera, poco prima delle 21. Da una prima ricostruzione, dopo una partita di calcio ci sarebbe stata un’accesa discussione tra i ragazzi ospiti della struttura e il 18enne, incensurato, è intervenuto per prendere le difese del fratello, coetaneo della vittima, estraendo un coltello a scatto che aveva nel marsupio. A quel punto, durante la colluttazione, sarebbe partita la coltellata.

Sono intervenuti sul posto i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano. Le forze dell’ordine sono state accolte in un clima difficile da una folla di persone e il 15enne ferito è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Le indagini hanno permesso di ricostruire la vicenda e di risalire in fretta all’identificazione dell’aggressore, che era tornato a casa con la propria famiglia per paura di ritorsioni da parte degli amici e parenti della vittima. I militari lo hanno arrestato per tentato omicidio ed è ora detenuto in carcere in attesa di giudizio.