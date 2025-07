L’ex leader laburista inglese Jeremy Corbyn lancia una nuova forza politica in Gran Bretagna. Si chiama Your Party e sarà una forza socialista e pacifista. A sinistra quindi del suo ex partito. È stato lui stesso ad annunciarlo sul suo profilo X, sottolineando che lo schieramento, creato insieme alla giovane deputata Zarah Sultana di recente uscita dal Labour, è radicato “nelle nostre comunità, nei sindacati e nei movimenti sociali”.

It’s time for a new kind of political party – one that belongs to you. Sign up at https://t.co/0bhBHhWvVa. pic.twitter.com/UwjHBf4nZQ — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) July 24, 2025

Nella prima dichiarazione del neonato partito si afferma che i problemi della nostra società non sono causati da migranti o rifugiati ma “da un sistema economico che protegge gli interessi delle multinazionali e dei miliardari”. Your Party si pone l’obiettivo di promuovere “una radicale redistribuzione di ricchezza e potere”. Inoltre, il governo laburista del premier moderato Keir Starmer viene accusato di “complicità nei crimini contro l’umanità” di Israele contro i palestinesi a Gaza, per non aver bloccato completamente la vendita di armi allo Stato ebraico.

Sul sito di Your Party si fa riferimento all’organizzazione di un congresso fondativo della nuova compagine, che stando ai sondaggi, può rappresentare una spina nel fianco del Labour per la capacità di sottrarre consensi al partito di maggioranza soprattutto fra gli elettori più giovani. Jeremy Corbyn, 76 anni, ha guidato il partito laburista dal 2015 al 2020.