“Chiedo nuovamente che si fermi subito la barbarie della guerra e che si raggiunga una risoluzione pacifica del conflitto”. Così all’Angelus Papa Leone XIV ha commentato la situazione del Medio Oriente e di Gaza, dopo “l’attacco militare” alla parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza City. “Continuano a giungere anche in questi giorni – ha esordito Papa Prevost dopo l’Angelus – notizie drammatiche dal Medio Oriente in particolare da Gaza, esprimo il mio profondo dolore per l’attacco dell’esercito israeliano contro la parrocchia cattolica della Sacra Famiglia a Gaza City”.