Sono almeno 34 i morti, di cui otto bambini, dopo che il battello turistico Wonder Sea si è capovolto nella baia di Ha Long, in Vietnam, a meno di 200 chilometri a est di Hanoi. A bordo 53 persone, 48 turisti, tra cui 20 bimbi provenienti dalla capitale e 5 membri dell’equipaggio. Le autorità locali hanno spiegato che la causa del ribaltamento potrebbe essere stata un’improvvisa raffica di vento ha colpito l’area. Si cercano ancora i dispersi. Sono 12 le persone tratte in salvo, uno dei quali è un ragazzo di 14 anni soccorso dopo essere rimasto quattro ore nello scafo capovolto. Le attività di ricerca continuano, rese complesse dalle difficili condizioni meteo della zona. La baia dovrebbe essere colpita la prossima settimana dalla tempesta Wipha.