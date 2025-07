Alessandro Di Battista ha presentato assieme a Daniela Ranieri, giornalista de Il Fatto Quotidiano, il suo ultimo libro a Roma, ‘Democrazia deviata. Perché non ha più senso parlare di governo del popolo’ edito da Paper First.

Per l’ex M5S “vanno a votare sempre meno persone e siamo in una democrazia dove una minoranza elegge i proprio rappresentanti. Perché? Dal mio punto di vista non è solo menefreghismo o cittadini che pensano che il presidente della Repubblica sia Corona. Ci sono tanti cittadini appassionati di politica che dicono è inutile votare perché la maggior parte delle decisioni vengono prese altrove: all’interno dei consiglio di amministrazione di fondi finanziari, di banche d’affari, di case farmaceutiche e social media e hanno ragione – perché – la maggior parte delle decisioni non vengono più prese all’interno dei parlamenti”.

“Democrazia è quando decidono i popoli, ma all’interno dei Paesi occidentali i popoli decidono sempre meno”, continua Di Battista. Rimedi? “Manifestare, costruire una coscienza critica, informare ed informarsi anche se – secondo Di Battista – questo è il momento più basso dal punto di vista più che politico etico della politica in Europa”. E conclude: “1000 giorni di governo Meloni? Quale sua scelta o legge ha migliorato la vita degli italiani? La sua migliore assicurazione è la debolezza dell’opposizione“