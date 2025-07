Sei uomini stavano aggredendo l'esercente in via Alloro. Ferrandelli è rimasto coinvolto nella rissa riportando delle contusioni

L’assessore del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli è stato aggredito dopo essere intervenuto per difendere il proprietario di un bar, attaccato da alcuni clienti al momento di pagare il conto. È successo nel pomeriggio di giovedì 17 luglio, di fronte un bar di via Alloro, nel centro storico della città. Ferrandelli è intervenuto quando ha visto un gruppo di 6 uomini che aggrediva il titolare del bar, rimanendo coinvolto nella rissa e riportando delle contusioni. La discussione tra il gruppo e il commerciante sembra sia nata al momento di pagare il conto. Ferrandelli ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.

“A nome mio e dell’intera giunta comunale, esprimo ferma condanna nei confronti di quel gruppo di vigliacchi che ha scatenato la rissa all’esterno di un bar di via Alloro. Al titolare dell’esercizio e all’assessore Fabrizio Ferrandelli, entrambi rimasti coinvolti, ho personalmente, una volta raggiunto il posto, rivolto la mia vicinanza e solidarietà e auspico che le indagini riescano a individuare in tempi brevi i responsabili di questo gesto che non può ammettere giustificazioni”, ha commentato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

Anche il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha condannato con fermezza l’episodio: “Esprimo a lui, così come al titolare dell’esercizio commerciale interessato la mia più sincera vicinanza e solidarietà personale e istituzionale. Quanto accaduto è sintomo di un clima di crescente intolleranza e aggressività che non può e non deve trovare spazio nella nostra città. Le istituzioni, tutte, hanno il dovere di reagire con determinazione, assicurando il pieno sostegno alle forze dell’ordine affinché i responsabili siano rapidamente identificati. La Sicilia non può essere ostaggio della violenza. Serve un impegno corale, serio e continuo, per garantire sicurezza e legalità ai cittadini e alle persone che, come l’assessore Ferrandelli, svolgono quotidianamente il proprio ruolo con senso di responsabilità e spirito di servizio”.