L’Aula della Camera ha respinto con 142 voti contrari e 102 a favore la mozione presentata da Pd, Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi e Sinistra che chiedeva al governo di sospendere il memorandum in materia di cooperazione militare tra Italia e Israele, firmato nel 2003 e ratificato dal nostro Paese nel 2005, il cui rinnovo automatico è previsto ad aprile 2026. Respinto anche il primo capoverso del dispositivo, su cui era stata chiesta una mozione separata, che chiedeva di “avviare immediatamente il procedimento di denuncia formale dell’accordo”, esprimendo la volontà di estinguerlo. Nelle premesse della mozione si ricordava come a maggio un gruppo di giuristi avesse presentato una diffida formale al governo sollecitando l’interruzione del rinnovo automatico, in quanto l’accordo “rischia di violare i principi cardine della Costituzione italiana, oltre a rappresentare un sostegno implicito ai crimini contro l’umanità e ai crimini di guerra perpetrati” dal governo di Benjamin Netanyahu.

Contro la bocciatura della mozione si scaglia il leader pentastellato Giuseppe Conte, sottolineando che il voto arriva proprio nel giorno dell’attacco israeliano alla chiesa della Sacra famiglia, luogo di culto cattolico nella Striscia in cui opera il parroco italiano Gabriel Romanelli. Un atto condannato come “inaccettabile” anche dalla premier Giorgia Meloni. “I raid israeliani hanno colpito anche una chiesa che in questi mesi ha aperto le porte ai bambini di Gaza. Ci sono morti”, scrive Conte su X. “È rimasto ferito anche padre Romanelli, ignorato in questi mesi quando denunciava: “Troppe vite perse, bisogna obbligare Israele a rispettare i diritti umani”. Poco fa il governo ha bocciato la nostra richiesta di stracciare il memorandum di cooperazione militare fra Italia e Israele. Meloni e i suoi ci risparmino le dichiarazioni e le frasi ipocrite, ora, dopo silenzi, complicità e oltre 60mila palestinesi morti. Indecenti”, attacca l’ex presidente del Consiglio. Durissimo in Aula anche l’intervento del leader di Sinistra italiana Nicola Fratoianni: “Abbiate il coraggio, uscite dall’ipocrisia, di dire apertamente che siete complici di quel governo e delle scelte criminali che sta portando avanti. Sarebbe almeno più dignitoso di fronte a questo Parlamento e al Paese”, ha detto rivolgendosi al governo.

Da Forza Italia, invece, il capogruppo in Commissione Difesa Roberto Bagnasco giustifica il voto contratrio con la ragion di Stato: “Israele è un alleato storico dell’Italia, un presidio democratico nel cuore di un Medio Oriente instabile. È giusto e doveroso condannare con fermezza le gravi responsabilità del governo israeliano nella gestione del conflitto in corso, ma ciò non può e non deve tradursi in un isolamento del Paese o nella rottura dei canali diplomatici e di cooperazione. Sarebbe un errore gravissimo, che priverebbe l’Italia – e l’Europa – della possibilità di svolgere un ruolo attivo nella costruzione della pace. Il vero modo per contribuire a fermare i bombardamenti indiscriminati, garantire l’accesso agli aiuti umanitari e riaprire la prospettiva dei due Stati, non è quello delle mozioni gridate, ma della responsabilità, della coerenza e del dialogo. Denunciare unilateralmente il memorandum significa rinunciare a ogni influenza politica“, afferma.