Raid dell’esercito israeliano sulla chiesa della Sacra Famiglia a Gaza City, unico luogo di culto cattolico della Striscia: due le vittime, undici i feriti, tra cui anche padre Gabriel Romanelli. Il parroco ha riportato una lesione lieve a una gamba ed è stato trasferito in ospedale. Tel Aviv ha detto di stare valutando i “report sull’attacco”. Papa Leone XIV è stato informato, a margine di una udienza a Castel Gandolfo, e poco dopo ha diffuso un telegramma a firma del segretario di Stato Pietro Parolin: “Sua Santità”, si legge, “è profondamente addolorato nell’apprendere la perdita di vite e di feriti causati dall’attacco militare e assicura al parroco e a tutta la comunità parrocchiale la sua vicinanza spirituale affidando le anime dei defunti all’amorevole misericordia di Dio”. E ha concluso: “Il Papa rinnova il suo appello per un immediato cessate il fuoco ed esprime la sua profonda speranza di dialogo, riconciliazione e pace durevole nella Regione”. Poco prima la Cei in una nota aveva espresso il proprio “sgomento”: “Tacciano le armi”, hanno dichiarato i vescovi.

Meloni: “Inaccettabile colpire civili” – Il raid ha provocato le reazioni della politica italiana, a partire dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: “Sono inaccettabili gli attacchi contro la popolazione civile che Israele sta dimostrando da mesi. Nessuna azione militare può giustificare un tale atteggiamento”, ha dichiarato in una nota ufficiale. Poco dopo è intervenuto anche il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Un atto grave contro un luogo di culto cristiano. È tempo di fermarsi e trovare la pace”. Poi ha sentito il collega israeliano Gideon Saar e ribadito la totale condanna per gli attacchi nella Striscia, confermando che per l’Italia la situazione è intollerabile. Il ministro ha chiesto che venga fatta chiarezza sulle responsabilità del raid.

In attesa dell’intervento del Pontefice, si è espressa la Comunità espiscopale italiana: “Apprendiamo con sgomento dell’inaccettabile attacco”, si legge in una nota. “Esprimiamo vicinanza alla comunità della parrocchia colpita, con un particolare pensiero a coloro che soffrono e ai feriti, tra i quali padre Gabriel Romanelli. Nel condannare fermamente le violenze che continuano a seminare distruzione e morte tra la popolazione della Striscia, duramente provata da mesi di guerra, rivolgiamo un appello alle parti coinvolte e alla comunità internazionale affinché tacciano le armi e si avvii un negoziato, unica strada possibile per giungere alla pace”. Poco dopo, il Patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, ha aggiunto: “Noi cerchiamo sempre di raggiungere Gaza in tutti i modi possibili, direttamente e indirettamente. Adesso è presto per parlare di tutto questo, bisogna capire cosa sia accaduto, cosa si deve fare, soprattutto per proteggere la nostra gente, naturalmente cercare di verificare che queste cose non accadono più e poi si vedrà come proseguire, ma certamente non li lasceremo mai soli“.

Chi è padre Gabriel Romanelli – Padre Gabriel Romanelli, 56 anni, è nato a Buenos Aires da famiglia di origine italiana ed è sacerdote dell’Istituto del Verbo Incarnato. Da trent’anni vive in Medio Oriente ed è il parroco della chiesa latina della Sacra Famiglia a Gaza, un punto di riferimento per la piccola comunità cristiana della Striscia. Figura instancabile di mediazione e solidarietà, padre Romanelli è noto per il suo impegno a favore del dialogo interreligioso e per l’assistenza ai civili durante le fasi più dure del conflitto. Il suo nome è legato a numerose testimonianze raccolte durante gli anni di guerra, in cui ha sempre cercato di dare voce alle sofferenze della popolazione civile, senza mai abbandonare la sua missione pastorale.