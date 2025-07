Una donna è stata travolta e uccisa da un’auto nel comune appenninico di Cusercoli, in provincia di Forlì-Cesena. È accaduto poco prima delle 5 di giovedì mattina e il personale sanitario, intervenuto sul posto insieme alle forze dell’ordine, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della 5oenne.

Il conducente dell’auto non si è fermato. La dinamica della tragedia non è ancora chiara: non si sa se la vittima stesse tentando di attraversare o se stesse camminando sul ciglio della strada. I carabinieri sono alla ricerca del pirata della strada e sono al vaglio degli investigatori le testimonianze di chi era in un bar vicino e le immagini delle telecamere di sicurezza che potrebbero aver ripreso la vettura.