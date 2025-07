È partito oggi, 15 luglio 2025, il ritiro dell’Atalanta a Zingonia per preparare la stagione 2025/26. C’erano tutti tranne Ivan Juric. Il neo allenatore nerazzurro infatti era assente al raduno mattutino e in tanti si sono subito interrogati sul perché. Motivo per cui l’Atalanta ha diffuso una nota ufficiale per spiegare la sua assenza, dovuta a problemi fisici e a un ricovero in ospedale. Per lui infatti una importante infiammazione delle vie aeree superiori, complicata con un’infezione batterica dell’epiglottide trattata con terapia antibiotica endovenosa.

Juric ricoverato in ospedale: la nota dell’Atalanta

A fare chiarezza sull’assenza di Ivan Juric è stato lo stesso club atalantino sul proprio sito ufficiale. Questo il testo della nota: “Atalanta BC comunica che l’allenatore Ivan Jurić nei giorni scorsi è stato sottoposto a ricovero presso il presidio Ospedaliero Bolognini di Seriate nel reparto di Otorinolaringoiatria diretto dal Dottore Davide Panciera a seguito di una importante infiammazione delle vie aeree superiori, complicata con un’infezione batterica dell’epiglottide trattata con terapia antibiotica endovenosa. Il quadro clinico attuale è in netto miglioramento ed è prevista una dimissione protetta già nei prossimi giorni”.

Il programma dell’Atalanta

La nuova stagione dell’Atalanta è iniziata oggi, 15 luglio, con il ritiro a Zingonia. Vista l’assenza di Ivan Juric, i primi allenamenti saranno diretti dal suo vice Matteo Paro. La squadra comincerà a lavorare senza il nuovo tecnico, che però dovrebbe tornare a breve come specificato nel comunicato ufficiale del club bergamasco. Tre le amichevoli fissate finora: sabato 26 luglio a Clusone con la stessa formazione Under 23, il 2 agosto a Lipsia e il 9 agosto a Colonia.

Lo staff tecnico di Juric

Allenatore in seconda: Matteo Paro

Collaboratori tecnici: Miguel Veloso, Stjepan Ostojić, Cristian Raimondi, Michele Orecchio (match analyst) e Stefano Brambilla (match analyst)

Preparatore atletico: Paolo Barbero (con Andrea Vigni)

Preparatore dei portieri: Marco Savorani (con Sabino Oliva)