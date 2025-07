Una semifinale che manca da quasi 30 anni. 28 per la precisione, dal 1997. L’Italia calcistica scenderà in campo questa sera, alle 21, nei quarti di finale degli Europei per provare a riscrivere un pezzetto di storia. Parliamo ovviamente della selezione femminile, che dopo aver superato la fase a gironi, adesso vuole sognare in grande. Alcune avversarie sono chiaramente più attrezzate – e abbiamo visto già quanto sia forte per esempio la Spagna (vittoria 3-1 contro l’Italia nella fase a gironi) – ma le semifinali sono un obiettivo alla portata. Di fronte ci sarà la Norvegia, che si è qualificata da prima nel girone A, battendo la Svizzera, la Finlandia e l’Islanda. Ed è proprio contro la selezione norvegese l’ultimo “dolce” ricordo europeo dell’Italia.

Un girone sicuramente più agevole sulla carta rispetto a quello delle ragazze di Andrea Soncin, ma dove la Norvegia ha fatto vedere un ottimo potenziale offensivo, segnando otto gol e subendone comunque cinque. Una sfida da 50 e 50, in cui l’Italia può giocarsi le proprie carte contro un avversario forte – che in rosa ha calciatrici come Tuva Hansen del Bayern Monaco e Frida Maanum dell’Arsenal – ma non imbattibile. L’obiettivo è una semifinale che manca dal 1997. Da lì solo due quarti di finale e ben quattro eliminazioni al primo turno.

Nel 1997 infatti fu una sfida ai gironi a regalare alle Azzurre l’accesso alla semifinale: in quella circostanza le partecipanti al torneo erano otto e le prime due di ogni girone accedevano al penultimo atto. L’Italia vinse per 2-0 l’ultimo match della fase ai gironi appunto contro la Norvegia e si regalò la qualificazione. Ai tempi fu decisiva Carolina Morace con una doppietta. Una coincidenza che fa ben sperare Girelli e compagne, che proveranno a giocarsela alla pari contro una nazionale che nella fase a gironi ha vinto tre partite su tre e si candida a protagonista in questa fase a eliminazione diretta.

Il percorso delle Azzurre

L’Italia si è qualificata ai quarti di finale grazie ai quattro punti raccolti nella fase a gironi. La selezione allenata da Andrea Soncin ha infatti vinto all’esordio con il Belgio per 1-0 grazie alla rete di Arianna Caruso, mentre ha pareggiato nella seconda partita per 1-1 contro il Portogallo. Al gol di Cristiana Girelli aveva risposto Gomes nel finale. Poi, alla terza partita, è arrivata la sconfitta per 1-3 contro la Spagna. L’Italia era passata in vantaggio con Oliviero, ma ha poi subito i gol di Del Castillo, Guijarro e Gonzalez Rodriguez. Secondo posto che ha portato le Azzurre a dover affrontare adesso la Norvegia.

I precedenti

Sono ben 13 i precedenti tra Italia e Norvegia nel corso della loro storia calcistica: il bilancio dice otto vittorie norvegesi, due italiane e tre pareggi. Precedenti che dunque pendono dalla parte della Norvegia, ma l’Italia si aggrappa ai due pareggi in Nations League nel 2024. 1-1 al “Paolo Mazza” di Ferrara e 0-0 all’andata in Norvegia.