Europei femminili, l’Italia vince all’esordio: 3 motivi per cui i tre punti con il Belgio erano già fondamentali

Un gol di Arianna Caruso nel finale di primo tempo. È quel che basta all’Italia femminile per battere il Belgio all’esordio agli Europei con la rete al 44′ della calciatrice del Bayern Monaco che ha poi deciso la gara. Tre punti in pieno stile Soncin: un’Italia che vince e lo fa rischiando poco, rimanendo compatta ma soprattutto colpendo il Belgio nel loro momento di massimo sforzo. Vittoria che ricorda tanto quella all’esordio dell’allenatore sulla panchina della nazionale femminile: in quella circostanza – il 22 settembre 2023 – la competizione era la Nations League, l’avversaria era la Svizzera, ma risultato e marcatrice erano gli stessi. Per la 25enne è il sedicesimo gol in maglia azzurra.

Inserimento da dietro tra due difensori, stop e destro sul primo palo a spiazzare difesa e portiere del Belgio. Marchio di fabbrica per Arianna Caruso, tipica mezzala che invade l’area quando ne ha la possibilità e che vede tanto la porta. Girelli e compagne salgono dunque al primo posto dopo la prima partita insieme alla Spagna, che ha “passeggiato” sul Portogallo vincendo per 5-0 e confermando il divario tecnico tra le due selezioni. Ma per l’Italia di Soncin è una vittoria che vale doppio per più motivi.

Perché il match contro il Belgio era già fondamentale per l’Italia femminile

Cominciare con tre punti è sempre importante in una competizione breve. Per i soliti motivi, chiaro: perché dà morale, fiducia, perché permette di vivere i giorni successivi con maggior entusiasmo. Ma quelli dell’Italia contro il Belgio valgono doppio. Sia per la classifica, sia per altri mille aspetti apparentemente di contorno ma comunque rilevanti. In primis perché l’Italia sfiderà il Portogallo e la Spagna nei prossimi due match. La selezione spagnola sembra avere una marcia in più – il 5-0 contro il Portogallo lo dimostra – mentre le portoghesi sono avversarie sulla carta inferiori a tutte le altre tre del girone. Ecco perché quello tra Italia e Belgio era già uno spareggio qualificazione. Ci sono ancora due partite, chiaro, ma se la Spagna sembra l’indiziata numero uno per il primo posto, il secondo pare essere una roba a due tra le italiane e le belghe. E vincere lo scontro diretto aveva dunque un valore enorme. Così come sarà di eguale importanza arrivare alla terza partita contro le spagnole con 4 o addirittura 6 punti.

In secondo luogo perché è una vittoria che dà continuità al percorso degli ultimi tre mesi, dove l’Italia ha subito un solo gol tra Nations League ed Europei contro Danimarca, Svezia, Galles e appunto Belgio. Tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro uscite e la sensazione di poter provare a fare qualcosa in più in una competizione dove le azzurre sono uscite al primo turno nelle ultime due edizioni.

Per ultimo, ma non per importanza, c’è un fattore che esula dall’aspetto puramente di campo. Vincere aiuta a vincere, ma soprattutto aiuta a creare entusiasmo attorno a una realtà dove ruota ancora un po’ di scetticismo. Per i soliti motivi. Perché secondo tanti “il calcio femminile non è bello da vedere”, perché “rispetto agli uomini, le donne sono più goffe e lente” e tante altre frasi sentite più e più volte. E lo share conferma la teoria: 674.000 spettatori con il 6.6% per Belgio-Italia, gara d’esordio per gli Europei femminili; 10.500.000 (56% di share) per Italia-Albania, sfida inaugurale dell’Europeo maschile 2024.

Ecco, vincendo le Azzurre di Soncin potrebbero iniziare a far parlare di sé, suscitare curiosità e magari affacciarsi a un pubblico più ampio. Si sa, il patriottismo italiano in campo sportivo – qualsiasi sia la disciplina – viene fuori con facilità quando si vince. Di esempi ce ne sarebbero tantissimi, ma basta vedere gli ascolti delle Olimpiadi durante le finali di “sport minori” per capire. Chiunque negli anni è stato “appassionato” almeno una volta di vela, tiro con l’arco, tiro al piattello, lancio del peso ecc… durante una finale. Perché questo non può accadere con il calcio femminile che – per ascolti e interesse mediatico – è paragonabile alle discipline citate? Toccherà a Girelli e compagne far ricredere tutti.