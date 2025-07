Continua l’isolamento delle università israeliane da parte degli atenei italiani e mondiali. Questa volta a decidere di interrompere le collaborazioni a causa del perdurare del conflitto a Gaza sono stati cinque facoltà dell’università di Firenze. Un modo, si legge nel comunicato diffuso dagli atenei, “per sostenere attivamente il dissenso ai crimini di guerra commessi dalle autorità politiche e militari israeliane nei confronti della popolazione civile palestinese della Striscia di Gaza e della Cisgiordania negli oltre 20 mesi scorsi”.

Nella nota si spiega quali siano le collaborazioni temporaneamente bloccate: “Il Dipartimento di matematica e informatica si è ritirato dall’accordo vigente con l’Università Ben-Gurion – si legge -, il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale, quello di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali hanno sospeso la loro partecipazione allo stesso accordo con l’Università Ben-Gurion. Il Dipartimento di architettura ha sospeso la sua partecipazione all’accordo con Ariel University, il Dipartimento di scienze politiche e sociali ha sospeso il protocollo di cooperazione con il Centro Blavatnik per la cybersecurity dell’Università di Tel Aviv”.

In totale si tratta di oltre 500 tra docenti, ricercatori, tecnici amministrativi e bibliotecari, collaboratori ed esperti linguistici, dottorandi e studenti che, ritenendo urgente e non rinviabile un’analoga discussione da parte degli altri Dipartimenti, hanno diffuso un “appello per una presa di posizione dei Dipartimenti Unifi sui crimini di guerra nei territori palestinesi. Denunciamo in particolare lo ‘scolasticidio‘ che si sta perpetrando ai danni della popolazione palestinese, limitando drammaticamente l’accesso allo studio in una situazione già da anni compromessa”.