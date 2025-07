Blitz nel pomeriggio a Torino da parte di alcuni attivisti del movimento ambientalista Extinction Rebellion, che si sono calati con delle funi dal ponte Vittorio Emanuele I, che collega la centralissima piazza Vittorio Veneto e la collina del capoluogo piemontese. Due di loro hanno esposto sul fiume Po un grande striscione con la scritta: “38 gradi a giugno non è caldo, è crisi climatica“. L’azione non ha provocato interruzioni del traffico, né incidenti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per monitorare la situazione.