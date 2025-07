I magistrati hanno sospeso la decisione di un tribunale inferiore che - come in altri casi - aveva bloccato i licenziamenti del presidente sostenendo che il dipartimento non sarebbe stato in grado di continuare a svolgere i suoi compiti con uno staff decimato

Era il 25 marzo scorso quando il presidente Usa Donald Trump tra i tanti ordini esecutivi firmò anche quello che eliminava il Dipartimento dell’Istruzione, oggi la Corte Suprema consente all’inquilino della Casa Bianca di procedere con lo smantellamento. I magistrati hanno sospeso la decisione di un tribunale inferiore che – come in altri casi – aveva bloccato i licenziamenti di Trump sostenendo che il dipartimento non sarebbe stato in grado di continuare a svolgere i suoi compiti con uno staff decimato.

Il Dipartimento dell’Istruzione gestisce o meglio gestiva decine di miliardi di dollari destinati a borse di studio, prestiti universitari per famiglie a basso reddito, programmi per studenti disabili e fondi per le scuole pubbliche. Per questo si era innescata una polemica e si temeva che la riorganizzazione servisse in realtà a eliminare questi finanziamenti, ampliando il divario educativo tra stati ricchi e poveri.

Le ripercussioni – si era ipotizzato la scorsa primavera – potrebbero colpire soprattutto gli stati a guida repubblicana con i livelli più bassi di istruzione, come Alabama, Oklahoma, Mississippi e Louisiana. Il provvedimento di Trump era arrivato in un momento in cui alcuni stati conservatori hanno già iniziato a censurare libri scolastici su temi come schiavitù, identità di genere e diritti civili, bandendo perfino classici come Il buio oltre la siepe di Harper Lee e 1984 di George Orwell.

Intanto prosegue la crociata del tycoon contro Harvard. Il ministero statunitense per la sicurezza interna, nei giorni scorsi, ha cominciato a preparare ingiunzioni formali per ottenere i documenti relativi agli studenti stranieri che hanno partecipato l’anno scorso alle proteste pro-Gaza sul campus che l’amministrazione Trump considera atti di antisemitismo.

“Dopo numerose richieste precedenti per ottenere informazioni rilevanti sugli studenti stranieri, il dipartimento per la sicurezza interna invierà ora citazioni giudiziarie che costringeranno Harvard a collaborare,” ha dichiarato il ministero in un comunicato in cui si afferma che “Harvard, come altre università, ha permesso a studenti stranieri di abusare del loro visto e di incitare alla violenza e al terrorismo nei campus”. L’ingiunzione impone a Harvard di consegnare “documenti, comunicazioni e altre informazioni rilevanti per l’applicazione delle leggi sull’immigrazione dal 1º gennaio 2020 in poi“.