Ventimiglia, indagato per omissione di soccorso l’uomo che vide il bimbo scomparso e lo lasciò solo

La Procura di Imperia ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso del piccolo Allan Bernard Ganao, il bimbo di cinque anni scomparso venerdì sera a Ventimiglia e ritrovato domenica mattina dopo due notti di ricerche. L’indagine è a carico dell’uomo che ha dichiarato di aver visto il bambino sul terreno di sua proprietà e di averlo accompagnato fino ad un incrocio vicino lasciandolo poi solo, nonostante a quel punto la notizia della scomparsa fosse nota e le ricerche iniziate.

La Procura ha spiegato che si tratta di un atto dovuto: l’iscrizione dell’uomo nel registro degli indagati è infatti necessaria per provare a ricostruire quanto successo. Già nel pomeriggio di sabato, a meno di 24 ore dalla scomparsa, l’uomo era stato sentito dai carabinieri e la sua macchina sequestrata per accertamenti. In un primo momento si era parlato di un’indagine per abbandono di minore, reato che però presuppone un dovere di custodia in questo caso inesistente. Intanto il bambino è stato dimesso dall’ospedale di Ventimiglia, dove era ricoverato da domenica.