I fratelli Elkann: “Accordo col Fisco per chiudere una vicenda dolorosa, nessuna ammissione di responsabilità”

L’accordo con l’Agenzia delle entrate dei fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann è stato raggiunto “con l’obiettivo di chiudere rapidamente e definitivamente una vicenda dolorosa sul piano personale e familiare” e non implica “alcuna ammissione neppure tacita o parziale della fondatezza delle contestazioni inizialmente ipotizzate”. Lo afferma un portavoce della famiglia confermando quanto scritto dal Fatto sulla definizione da almeno 175 milioni di euro del contenzioso col Fisco, conclusa dal presidente di Stellantis in relazione alla presunta frode sull’eredità della nonna dei tre fratelli, Marella Caracciolo, vedova dell’Avvocato Gianni Agnelli.

Sulla vicenda è in corso un’indagine a Torino, rispetto alla quale, dichiara il portavoce, “sono in atto interlocuzioni con la Procura, il cui esito non è al momento definito. Nel rispetto di tutti gli organi coinvolti”, aggiunge, “non abbiamo commenti da rilasciare sul procedimento, che è tuttora in corso”. Secondo i pm torinesi, gli Elkann hanno creato una falsa residenza svizzera della nonna Marella – morta nel 2019 – in modo da non pagare la tassa di successione in Italia e di escludere dall’eredità la madre, Margherita Agnelli de Pahlen, che ha fatto partire l’indagine con un esposto.