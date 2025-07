Lo spagnolo con la Ducati domina: tra gare brevi e gran premi è il settimo sigillo consecutivo. In generale, su 11 Sprint stagionali ne ha vinte 10 e in una è arrivato secondo

Ancora e sempre Marc Marquez. Il suo dominio sulla MotoGp comincia a farsi imbarazzante: il campione spagnolo della Ducati vince anche la Sprint Race del Gp di Germania 2025. Tra gare brevi e gran premi è il settimo sigillo consecutivo. In generale, su 11 Sprint stagionali ne ha vinte 10 e in una è arrivato secondo. Eppure oggi Marco Bezzecchi ce l’ha messa tutta per complicare la vita all’8 volte campione del mondo. Il riminese dell’Aprilia si è ritrovato in testa dopo la prima curva, grazie a un lungo proprio di Marquez: sul bagnato ha fatto danzare la RS-GP25 tra le curve del Sachsenring, staccando tutti. Nel frattempo però lo spagnolo con la Ducati ha cominciato la sua rimonta, sbarazzandosi di tutti gli altri rivali. Marquez ha raggiunto Bezzecchi solo all’ultimo giro, ma lo ha superato quasi a doppia velocità. Nonostante la pioggia, un errore in partenza e la bravura di Bezzecchi, anche questa Sprint è sua.

A chiudere il podio un ottimo Fabio Quartararo su Yamaha, che però ha corso una gara a parte rispetto ai primi due. Quarto Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46, mentre il suo compagno Fabio Morbidelli è stato vittima di una violenta caduta dopo pochi giri. Quinto Jack Miller, capace sempre di esaltarsi con la pioggia. Poteva fare meglio invece Johann Zarco, scattato secondo e solo settimo al traguardo. Per una volta non si è visto nemmeno Alex Marquez, di solito sempre vicino al fratello e oggi autore di una prova opaca, chiusa in ottava posizione. Certo, ancora peggio ha fatto Pecco Bagnaia: ha chiuso 12esimo, senza nemmeno un sussulto.

L’ordine di arrivo della Sprint Race del Gp di Germania 2025