Maverick Vinales è costretto a dare forfait sia nella gara sprint e che nella gara di domenica sul circuito del Sachsenring. Il pilota spagnolo della Ktm – Team Tech3 – è stato portato in ospedale dopo una brutta caduta durante le qualifiche: oltre alla lussazione della spalla, è stata riscontrata anche una piccola frattura. Vinales era riuscito a superare il taglio della Q1 durante le qualifiche. Subito dopo, all’inizio della Q2, è stato subito vittima di una brutta caduta, probabilmente tradito dall’asfalto bagnato e dalla pioggia sempre più forte.

Di conseguenza, Vinales deve saltare il Gp di Germania, come informa la nota di Ktm. Probabilmente anche il Gp di Repubblica Ceca a Brno, dove si corre già tra una settimana. Lo spagnolo potrà però beneficiare poi del lungo stop estivo e rientrare in piena forma in Austria a Ferragosto. Lo spagnolo sta disputando un’ottima stagione al suo primo anno in sella alla Ktm.