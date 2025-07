Bruttissima caduta di Franco Morbidelli durante il terzo giro della Sprint Race del Gp di Germania, che si è corsa sotto la pioggia. Il pilota romano della Ducati VR46 è caduto approcciando curva 8 del circuito del Sachsenring, ad oltre 100 km/h, rotolando più volte violentemente sulla ghiaia. È stato trasportato al centro medico per accertamenti, dove poi è arrivata l’ambulanza che lo ha trasportato all’ospedale di Chemnitz per ulteriori approfondimenti, come ha fatto sapere il suo team. Durante le qualifiche è stato vittima di una brutta caduta anche Maverick Vinales, che ha riportato una piccola frattura alla spalla.

Anche in questo caso, i timori maggiori sono per la spalla del pilota: gli esami serviranno a capire se ci sono fratture agli arti o altri danni. Per ora è certo che ha subito una grave contusione alla clavicola ma, cosa più importante, Morbidelli è cosciente. Decisivo per attutire lo schianto è stato il corretto funzionamento dell’airbag della tuta, che ha evitato conseguenze peggiori. La tuta si è aperta per la reazione dell’airbag, mentre il pilota Romano continuava a rimbalzare sul terreno a velocità elevata.