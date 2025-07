La prossima settimana tornerà l'anticiclone africano: in Italia si temono picchi di 37-38°C all’ombra. Domenica è atteso l’arrivo di temporali anche intensi al Nord e in Sardegna, Toscana, Liguria, Lazio e Campania

La prossima settimana torna l’anticiclone africano. Le temperature sono destinate a toccare di nuovo i 38C° mettendo fine ai giorni di tregua arrivati in gran parte del Centro-Nord dopo un ondata di calore di dieci giorni che ha provocato 1500 morti in 12 città europee. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo, conferma che siamo già agli sgoccioli. È in arrivo una nuova settimana da bollino rosso: l’anticiclone africano porterà un aumento delle temperature già da lunedì al Sud e da martedì al Centro-Nord. In Italia si temono picchi di 37-38°C all’ombra. Subito prima, nel weekend, è atteso l’arrivo di temporali anche intensi.

Guardando nel dettaglio le previsioni del weekend, oggi al Nord sarà soleggiato, ma con temporali pomeridiani sulle Alpi. Soleggiato anche al Centro con temperature gradevoli, così come al Sud. Diversamente, la giornata di domenica 13 luglio sarà caratterizzata dalle perturbazioni: già dalle prime ore del giorno, i temporali colpiranno la Sardegna per poi spostarsi velocemente verso est. In mattinata gli acquazzoni bagneranno Toscana, Liguria e Lazio e, contemporaneamente, anche sul Nord e in Campania si prevede un peggioramento con piogge sparse. I rovesci in queste zone continueranno anche nel pomeriggio ma con l’inizio della nuova settimana torneranno il bel tempo e le alte temperature.