Fratoianni a Tajani: “Sanzioni contro Albanese (Onu)? Vicenda gravissima, il ministro venga in Aula” – Video

Sanzioni Usa contro la relatrice dell’Onu, Francesca Albanese. Nicola Fratoianni di Avs ha portato il caso nell’Aula di Montecitorio, rivolgendosi al ministro degli Esteri: “Antonio Tajani venga alla Camera per spiegare cosa il governo Meloni intende fare per tutelare Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi, neconfronti della quale gli Usa hanno annunciato sanzioni. Si tratta di una vicenda gravissima che riguarda una nostra concittadina nei cui confronti gli Stati Uniti hanno emesso sanzioni pesanti perché accusata di dire la verità”.