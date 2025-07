Imbarazzo alla Camera: al posto dell’interpellanza a Durigon lo schermo trasmette il reality hot “Alta infedeltà”

Il programma “Alta infedeltà” trasmesso al posto dell’interpellanza al viceministro del Lavoro Claudio Durigon. È il fuori programma, raccontato dal quotidiano Il Foglio, andato in scena venerdì sulle tv della galleria fumatori della Camera dei deputati, che di solito – come tutte quelle presenti negli spazi comuni del palazzo – mostrano in diretta i lavori d’Aula. A un certo punto della mattinata, invece, gli schermi hanno iniziato a trasmettere immagini del reality in onda sul canale Nove, un format che racconta storie d’amore sfociate nell’infedeltà e nel tradimento, accompagnate da ricostruzioni, spesso piuttosto hot, in cui figurano degli attori.

A quanto riporta il Foglio, l’equivoco ha radunato “un discreto numero di addetti ai lavori intorno allo schermo della galleria, poco interessati alle risposte dell’esponente leghista e molto agli sviluppi pratici di “Alta infedeltà””. Alla fine le tv sono state spente ed è partita l’indagine interna per risalire al dipedente del palazzo – evidentemente appassionato del format – responsabile dell’incidente.