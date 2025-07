Il video, a tratti con immagini molto crude, mostra gli istanti appena successivi al raid israeliano a Deir al-Balah, nella zona centrale di Gaza, che che questa mattina ha ucciso 16 persone, tra cui 10 bambini. L’attacco ha colpito una folla radunata per ricevere integratori nutrizionali per bambini. Nel video si vede l’aria ancora satura di polvere e fumo, con molti corpi a terra, si sentono le urla dei bambini terrorizzati e delle madri con in braccio i figli feriti o uccisi. “Siamo sconvolti – ha commentato la direttrice generale dell’Unicef Catherine Russell – L’assistenza veniva fornita da Project Hope, un’organizzazione partner dell’Unicef, alle famiglie che ne avevano un disperato bisogno. L’uccisione di famiglie che cercano di accedere ad aiuti salvavita è inconcepibile”.

L’esercito israeliano ha affermato di aver preso di mira “un terrorista che aveva partecipato al 7 ottobre” aggiungendo che “l’incidente è oggetto di indagine“. aggiungendo che l’incidente è oggetto di indagine”. “L’Idf – sostiene il portavoce – si rammarica per ogni danno arrecato ai civili non coinvolti e agisce il più possibile per ridurre al minimo i danni subiti”