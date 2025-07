Un vasto incendio con 600 persone evacuate ha coinvolto la zona di Rocchette a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, ha fatto sapere la Regione, e ora è in corso la bonifica.

Il fuoco sarebbe partito da un’avaria a un dissalatore e le fiamme hanno provocato lo scoppio di alcune bombole del gas. Il fuoco si è esteso alla pineta intorno poi è stato circoscritto. I turisti sono stati evacuati al palazzetto dello sport come punto di raccolta. L’incendio si era esteso anche alla vicina pineta di Roccamare, dove ci sono ville esclusive immerse nel verde. Oltre all’evacuazione del campeggio, in zona Rocchette, i vigili del fuoco hanno dunque disposto anche l’allontanamento delle persone che si trovavano nella località di Roccamare. Qui, secondo quanto alcune agenzie, fra gli ospiti in vacanza ci sarebbe anche l’ex parlamentare e ministro Rosy Bindi.