Tensioni a Napoli questa mattina tra le forze dell’ordine e il Movimento di lotta Disoccupati 7 novembre e il Movimento Disoccupati di Scampia Cantiere 167, da un decennio impegnati nella lotta per salario. Alle 9 doveva avere inizio il click day, termine per la presentazione delle domande online per l’accesso a 800 tirocini finanziati dal Ministero del Lavoro, ma già da ieri sera erano stati riscontrati problemi con la piattaforma. Per questo l’appuntamento in piazza Plebiscito, davanti alla prefettura, dove mettersi a disposizione di chi provava ad accedere al sito e fare domanda. Alle 9.02 però la procedura risultava bloccata e nessuno dei richiedenti ha avuto modo di portarla avanti. L’aria ha cominciato a farsi tesa, e la preoccupazione è diventata rabbia molto in fretta.

“Dopo anni di battaglie, lotte, manifestazioni e sacrifici per riempire i vuoti lasciati dalle istituzioni e per restituire dignità attraverso il lavoro a migliaia di famiglie in tantissimi oggi si ritrovano fuori dai giochi, senza una risposta se non quella di un gelido link che ci comunica che siamo punto e a capo“, hanno spiegato gli organizzatori. L’incontro pacifico programmato dai movimenti si è quindi trasformato in una manifestazione non autorizzata, che ha coinvolto circa 700 persone e ha raggiunto la Stazione Marittima dove si sono verificati scontri e cariche della polizia. Tre i fermati, una decina i feriti.