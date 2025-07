L’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi loda Meloni e critica Matteo Renzi (“ha perso credibilità e peso politico”), il leader di Italia Viva si risente e saluta Mondadori (sempre una proprietà Fininvest-Berlusoni, presieduta da Marina Berlusconi). Tramite un post su X il politico dichiara: “Trovo inopportuno l’aggressione alla persona. Ma non sono un mediocre come tanti altri e dunque appena ho letto le dichiarazioni del ceo di Mediaset ho comunicato formalmente alla Mondadori, società della famiglia Berlusconi per la quale ho scritto gli ultimi libri, che interrompo da oggi ogni collaborazione. Non accetterò mai di scambiare la mia libertà per soldi. Posso rinunciare volentieri ai soldi di Berlusconi e della Mondadori ma non rinuncerò mai alla libertà di difendere la mia dignità e il diritto di dire che questo Governo non è il migliore d’Europa”.

Oggi Pier Silvio Berlusconi è intervenuto a gamba tesa in difesa di Giorgia Meloni. Ha detto che il Governo Meloni è il migliore d’Europa. Proprio mentre scopriamo che Nordio ha mentito al Senato, che Tajani si autodefinisce “uno sfigato”, che Piantedosi viene bloccato sulla… — Matteo Renzi (@matteorenzi) July 9, 2025

Con il gruppo Mondadori, Renzi ha pubblicato “Contro corrente”, “Palla al Centro”, “Il Mostro”, “Stil Novo”, “Fuori” e, da ultimo, “L’influencer”. Una produzione piuttosto eterogenea per argomenti trattati e con buone tirature, tra le 10 e le 25mila copie, fino a 50mila in un caso. “Grazie di cuore alla Mondadori, a Piemme, a tutti i bravissimi collaboratori del gruppo editoriale. Ma la libertà ha un prezzo”, continua Renzi, “E io non resto in un gruppo dove l’azionista mi attacca sul piano personale (… ). Quello che so è che Silvio Berlusconi, Silvio dico (non Pier Silvio) non l’avrebbe mai fatto”.