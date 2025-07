“E’ un governo di bugiardi. Dicono che sul lavoro va tutto bene mentre invece l’OCSE ha certificato che c’è un crollo dei nostri salari reali, dicono no al salario minimo e per giunta aumentano le tasse”. Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, rilascia una dichiarazione ai cronisti fuori da Montecitorio e affronta anche la vicenda Almasri. Per l’ex presidente del Consiglio i membri del governo “sono stati bugiardi anche per quanto riguarda il caso Almasri. Abbiamo rimpatriato con un volo di Stato uno stupratore di bambini e adesso abbiamo le prove che Nordio deve dimettersi”.