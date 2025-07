Luca Tranzillo, dirigente e istruttore di nuoto master molto conosciuto, è morto a 52 anni di infarto durante la Traversata dello Stretto di Messina. Colpito da un malore nel corso della prova, la sua morte ha lasciato sconvolti colleghi, amici e quanti lo conoscevano. Tranzillo era infatti una figura di riferimento nel mondo del nuoto italiano, oltre a essere un dirigente al Forum Sport Center e consigliere FIN Lazio. Il 52enne stava nuotando tra Messina e la Calabria quando è stato colto da un infarto. Tutti i presenti in acqua si sono accorti immediatamente della gravità della situazione. Inutili i tentativi di soccorso dei mezzi della Guardia Costiera. “Era un bravo nuotatore master, un bravo tecnico, un entusiasta organizzatore – ricorda il presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli – È stato un amico affettuoso, solare, sempre disponibile e concreto. È stato un piacere condividere la passione che aveva per il nuoto e il mare, sarà sempre nei nostri cuori e nei ricordi dei giovani che ha cresciuto e formato”.

Chi era Luca Tranzillo

Originario di Roma, Luca Tranzillo era una personalità ben nota nel mondo del nuoto, visto il suo impegno a 360 gradi sia in qualità di tecnico e istruttore, sia nel mondo istituzionale FIN. Tranzillo era infatti dirigente presso il Forum Sport Center di Roma, dove curava l’organizzazione e la logistica degli eventi sportivi. Oltre a ciò, era anche membro del comitato regionale FIN Lazio in qualità di consigliere con delega alla propaganda. Tutte attività che l’avevano reso un punto di riferimento per i giovani in ambito natatorio.

Cos’è la Traversata dello Stretto di Messina

Come suggerisce il nome, è una prova di nuoto che consiste nell’attraversare lo stretto passando da una sponda all’altra. Dalla Sicilia alla Calabria. È considerata una vera impresa nel nuoto, spesso simbolica, per le varie difficoltà e la resistenza fisica richiesta. La distanza varia tra 3,5 e 5 chilometri e dipende dal punto di partenza e arrivo e delle correnti marine, forti e complesse in quel tratto di mare.