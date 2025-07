“Io e Aryna Sabalenka stiamo pensando a una nuova ‘battaglia dei sessi’ a fine anno”. Nick Kyrgios le sperimenta tutte. Podcast, trasmissioni, reel, show e spettacoli. Tutto a tema tennis, anche se la sua ultima partita ufficiale risale a marzo, al torneo di Miami, e dal 2023 a oggi ne ha giocate soltanto sette e ne ha vinta una. Adesso la volontà di riproporre a distanza di 52 anni la “battaglia dei sessi”. Più semplicemente, un incontro di esibizione tennistica tra un uomo e una donna. Nello specifico, tra lui e Aryna Sabalenka, numero uno al mondo del ranking WTA. “Sono nervoso, lui è nel suo prime. Penso di avere però ancora abbastanza varietà e talento per batterla”, ha dichiarato Kyrgios all’emittente britannica TalkSport.

La volontà è quella di disputare un match con regole precise e speciali: le prime idee parlano di campo ridotto per Aryna Sabalenka e solo un servizio per Kyrgios. Ma siamo ancora nell’ambito delle ipotesi e delle speculazioni. Non è da escludere, a questo punto, che a Kyrgios possa venirne un’altra in mente per aumentare la spettacolarità della sfida. Ipotizziamo: solo servizi dal basso o almeno un tweener a game. “Lei è assurda, fa quasi paura – ha dichiarato Kyrgios su Sabalenka – Può senza dubbio diventare una delle migliori giocatrici della storia. Ciò che mi piace di lei e con cui mi identifico è il fatto che lei sia una persona totalmente differente dentro e fuori dal campo”. La sfida è lanciata e la sensazione è che Sabalenka – spesso molto estrosa, simpatica e allegra fuori dal campo – possa accettare.

La “battaglia dei sessi” del 1973 – La sfida tra un uomo e una donna in campo tennistico non sarebbe una novità assoluta. Nel 1973 ci fu infatti la leggendaria sfida tra l’allora numero 2 del tennis mondiale femminile Billie Jean King e il 55enne Bobby Riggs. Il motivo? Riggs aveva dichiarato di poter battere le migliori tenniste nonostante l’età. E quella sfida fu storica: vinse King, che dopo quel match diventò ancora più icona del tennis femminile a livello mondiale. Fino a vedere intitolata a lei il corrispettivo femminile della Coppa Davis, che oggi si chiama appunto Billie Jean King Cup.