Non riesce l’impresa di Lorenzo Sonego a Wimbledon. Il tennista italiano viene sconfitto in quattro set – 3-6, 6-1, 7-6(1), 7-5 – dal numero 10 al mondo Ben Shelton e saluta il torneo inglese al quarto turno. Nulla da recriminare per Sonego, che mette in difficoltà l’avversario e conquista il primo set, ma Shelton reagisce e ribalta il match, conquistando i quarti di finale a Londra per la prima volta in carriera. L’americano si conferma così la bestia nera dell’azzurro negli Slam: già due i precedenti nel 2025, agli Australian Open e al Roland Garros, entrambi vinti dallo statunitense. Per il tennista torinese, però, resta una magnifica stagione a livello Slam, in cui è riuscito a raggiungere i quarti di finale in Australia e il quarto turno a Parigi e a Wimbledon, numeri perfino migliori di alcuni top 10.

“È stata una partita difficile, non è mai semplice giocare contro Sonego. Serve molto bene e non avevo assolutamente intenzione di giocare un altro tiebreak al quarto set. Mi è servito il mio miglior tennis per continuare questo torneo”, ha detto Shelton dopo la vittoria contro l’italiano. È la 15ª sconfitta Slam consecutiva contro i primi 10 al mondo per Sonego, che non vince dal match contro il russo Rublev al Roland Garros 2023, lo stesso in cui è arrivato il suo unico successo in carriera su Shelton. L’americano, invece, si conferma grande protagonista nei tornei più importanti: nei 12 Slam disputati, il classe 2002 ha raggiunto almeno gli ottavi in sei occasioni. E ora giocherà per la prima volta i quarti di finale di Wimbledon, dove attende il vincente tra Jannik Sinner e il bulgaro Grigor Dimitrov.

L’analisi del match – Un primo set impeccabile per Lorenzo Sonego. L’italiano imposta subito la gara sulle variazioni, approfittando della confusione mostrata da Shelton a inizio partita. L’americano manca in particolare al servizio, forse il suo colpo migliore, con il primo parziale chiuso con appena il 50% di prime palle in campo. Sonego non commette errori e si dimostra efficace nelle variazioni tra accelerazione e smorzata, mentre l’avversario sembra perdersi nella ricerca frettolosa del vincente, producendo invece 12 errori non forzati. Shelton entra in partita solo al nono game, con Sonego che serve per il primo set, quando si procura due palle del controbreak. Ma l’italiano le cancella entrambe e converte il terzo set point con un fantastico passante in corsa. L’inerzia del match cambia nel secondo set con Shelton che alza drasticamente il proprio livello di gioco. Sonego sembra accusare il colpo e perde progressivamente fiducia, reattività e lucidità. Ne approfitta l’americano, che ora sbaglia di meno e investe il suo avversario con colpi sempre più potenti, costringendo così l’azzurro a un ritmo insostenibile. Dopo aver ceduto per due volte il servizio, cala anche il numero dei vincenti dell’italiano. Così che Shelton può chiudere agilmente il secondo set in poco più di 30 minuti.

Più equilibrato invece il terzo parziale, con entrambi i tennisti che migliorano le proprie statistiche al servizio. È l’americano però ad avere più benzina in corpo e a dominare gli scambi. Il primo a cedere, infatti, è proprio Sonego, che sembra non riuscire più a reggere lo stesso ritmo del suo avversario. Il break subito al settimo game, però, sveglia l’italiano che trascina il parziale al tiebreak. Ma Shelton non sbaglia più nemmeno un colpo: l’americano dà spettacolo, lascia all’italiano solo un punto e conquista anche il terzo set. Nonostante lo svantaggio, nel quarto parziale, Sonego non si arrende e regge il confronto con il servizio fulminante di Shelton. All’azzurro, però, sembra mancare il guizzo decisivo, mentre l’americano, ormai quasi sempre più in controllo dello scambio, attende impaziente un errore del suo avversario. Alla fine è nuovamente il tennista torinese a cedere per primo la battuta, proprio nel dodicesimo game decisivo, permettendo così all’avversario di chiudere gioco, partita e incontro.

Come cambia la classifica ATP – Continua il momento d’oro di Ben Shelton negli Slam. L’americano infatti è al secondo quarto di finale stagionale dopo quello raggiunto a inizio anno agli Australian Open, dove si spinse fino alla semifinale, uscendo solo contro Sinner. Si è fermato agli ottavi, invece, il percorso di Shelton al Roland Garros, con la sconfitta contro il numero due al mondo, Alcaraz. Cambia anche la classifica mondiale dell’americano, che consolida il proprio posto tra i migliori dieci al mondo. Con i quarti di finale a Wimbledon, lo statunitense si avvicina al nuovo best ranking – l’ottavo posto detenuto dal danese Rune – e si porta a solo 20 punti di distanza da Lorenzo Musetti, fermo in settima posizione. Migliora la classifica di Sonego grazie agli ottavi di finale a Londra. Il quarto turno del torneo inglese, infatti, permette all’italiano di passare virtualmente dalla 47ª alla 40ª posizione in attesa del match del britannico Norrie contro Alcaraz ai quarti di finale di Wimbledon.