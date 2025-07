Simone Inzaghi potrebbe presto allenare Lionel Messi. Dopo la buona avventura al Mondiale per Club, terminata con la sconfitta ai quarti contro i brasiliani del Fluminense, il nuovo Al-Ahli guidato dal tecnico ex Inter prepara i rinforzi: sembra quasi fatta per l’arrivo di Theo Hernandez dal Milan. Per l’esterno sinistro francese i rossoneri chiedono 25 milioni di euro, per ora i sauditi non sono andati oltre i 20. Ma c’è un’indiscrezione che viaggia a livelli molto più alti e che riguarda il grande piano del regime di Bin Salman per accrescere la popolarità del calcio nel suo Paese in vista dei Mondiali 2034: vuole portare Messi in Arabia Saudita e il club “prescelto” sarebbe proprio l’Al-Ahli.

L’ingaggio di Messi potrebbe partire da dicembre, al termine del suo contratto con l’Inter Miami, come riferisce l’Equipe. Non è un segreto: l’Arabia Saudita ha tentato di ingaggiare Messi già nell’estate del 2023, al termine del suo contratto con il Psg. Due anni dopo, il campionato saudita non ha perso le speranze, dato che l’argentino tornerà a essere svincolato a partire da dicembre. I dettagli finanziari delle trattative non sono stati rivelati, ma l’Arabia, che ospiterà la Coppa del Mondo nel 2034, intende fare tutto il possibile per far pendere la bilancia a suo favore. La dirigenza dell’Al-Ahli, vincitrice della Champions League asiatica, sta lavorando da diverse settimane per convincere l’otto volte vincitore del Pallone d’Oro. L’Inter Miami, da parte sua, vuole trattenere Messi dopo i suoi primi due anni in Mls.