“È stata pura sfortuna. Donnarumma ha preso il pallone, incolparlo è ingiusto”. A parlare è Thibaut Courtois in risposta a Manuel Neuer, che dopo il match tra Bayern Monaco e PSG si è scagliato contro Gianluigi Donnarumma. Il riferimento è all’ultimo minuto del primo tempo dei quarti di finale del Mondiale per Club: Musiala viene servito in profondità, Donnarumma esce in presa bassa, prende il pallone ma travolge Musiala, che si procura un grave infortunio alla caviglia. La diagnosi conferma (4/5 mesi di stop, rottura del perone), ma la gravità dello scontro era già ben chiara dal primo replay.

Donnarumma è quasi in lacrime a fine primo tempo, si sente quasi “colpevole” di quanto accaduto. Lo stesso portiere italiano nel post gara ha pubblicato sui social una foto in cui è visibilmente triste con un messaggio allegato: “Voglio rivolgerti tutte le mie preghiere e i miei auguri di pronta guarigione”, con tag a Jamal Musiala. Ma nell’immediato post match è arrivato un attacco di Manuel Neuer, portiere del Bayern e compagno di Musiala.

Le parole di Neuer – Il calciatore tedesco, infatti, parlando nel post gara è tornato sull’argomento: “Non puoi uscire così: se lo fai, significa che sei consapevole di poter far male al tuo avversario. Sono andato da lui e gli ho detto: ‘Non vuoi andare a vedere come sta il nostro giocatore?‘ È una questione di rispetto – ha dichiarato il portiere tedesco – Non è andato ad augurare il meglio a Musiala, l’ha fatto solo dopo. La correttezza è sempre importante”. Un attacco chiaro al portiere italiano del PSG, che però non ha ancora replicato.

Courtois difende Donnarumma – E se la risposta di Donnarumma si fa attendere, a prendere le difese dell’ex Milan è stato un altro collega. Parliamo di Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, che interpellato sull’argomento ha spiegato: “Dire che Donnarumma sia colpevole mi sembra davvero esagerato. Noi portieri andiamo sul pallone, così come gli attaccanti vengono su di noi. È un duello come un altro – ha spiegato il numero uno dei Blancos – Quando un attaccante va a contrasto, non si preoccupa se finisce per colpire il nostro volto”, ha aggiunto Courtois.

“Incolparlo è ingiusto” – Courtois ha poi chiuso il discorso: “È stata pura sfortuna. Mi pare che Donnarumma abbia preso il pallone e Musiala si è fatto male nel movimento successivo. Incolpare il portiere è ingiusto. Ma non era evitabile, doveva uscire”.