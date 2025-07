Le immagini girate dai media locali mostrano il luogo dell’incidente stradale in cui è morto Diogo Jota, 28enne attaccante del Liverpool, insieme al fratello André, 26enne anche lui calciatore del Penafiel. L’incidente è avvenuto precisamente al chilometro 65 della A-52 , in direzione Benavente, nella provincia di Zamora, in Spagna nella zona nord-occidentale del Paese. Il loro veicolo, una Lamborghini, è uscito di strada ed è andato a fuoco poco dopo mezzanotte, probabilmente a causa dello scoppio di uno pneumatico durante un sorpasso. L’impatto e le fiamme hanno distrutto l’auto: come si vede dal video, della Lamborghini sono rimaste solo un cumulo di macerie.