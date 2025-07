È il giorno di Jannik Sinner a Wimbledon. Il numero uno al mondo esordirà oggi, 1 luglio 2025, nello slam londinese contro Luca Nardi in un derby tutto italiano. Un primo turno sulla carta agevole per Sinner, che deve però tenere alta la concentrazione e provare da subito a imporre il proprio tennis. Dopo l’emozionante sconfitta di Fabio Fognini e quella deludente di Matteo Berrettini tra i tanti match che hanno coinvolto gli italiani nella giornata inaugurale, adesso tocca a Jannik Sinner. L’italiano vuole reagire dopo l’eliminazione ad Halle contro Bublik nell’unico torneo giocato su erba come preparazione a Wimbledon.

Un periodo sicuramente movimentato per Sinner, che negli ultimi giorni ha deciso anche di separarsi dal preparatore atletico Marco Panichi e dal fisioterapista Ulises Badio. Dal suo ritorno post squalifica agli Internazionali di Roma, l’altoatesino ha giocato finale su terra rossa agli Internazionali di Roma e al Roland Garros, oltre appunto gli ottavi di Halle su erba. L’avversario sarà il connazionale Nardi: sarà il primo testa a testa tra i due da professionisti, ma il numero uno al mondo è reduce da una serie aperta di 15 vittorie e 0 sconfitte contro gli italiani. Chiaro che Sinner parta con tutti i favori del pronostico, ma le eliminazioni al primo turno di Medvedev e Rune tra le tante confermano l’imprevedibilità del tennis su erba.

Wimbledon, a che ora gioca Sinner contro Nardi

Jannik Sinner, numero 1 del mondo, scenderà in campo per il primo turno del singolare maschile alle ore 13 di Londra – le 14 in Italia – per il derby con Luca Nardi, numero 94 del mondo, previsto appunto per oggi 1 luglio 2025 sul campo numero 1 dell’All England Club.

Dove vedere in tv e streaming il match tra Sinner e Nardi

La sfida tra Jannik Sinner e Luca Nardi verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 251; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Le partite di tennis maschile e femminile di Wimbledon 2025 sono infatti trasmesse in Italia in diretta tv via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.