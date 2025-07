I risultati degli italiani in campo oggi martedì 1 luglio a Wimbledon.

Impresa Cocciaretto

Inizia in maniera spettacolare l’avventura di Elisabetta Cocciaretto a Wimbledon. L’azzurra batte in due set (6-2 6-3) la numero 3 al mondo Jessica Pegula e approda al secondo turno del torneo grazie al successo più importante della sua carriera. La 24enne di Fermo, n.116 del ranking Wta, ha trionfato in appena 58 minuti di partita contro la vincitrice del titolo a Bad Homburg di domenica scorsa. L’azzurra elimina a sorpresa una delle favorite: è il suo primo successo contro una top 5 in carriera ed è anche la prima volta in assoluto che un’italiana batte una top 3 nello Slam Londinese. Giovedì al secondo turno Cocciaretto troverà dall’altra parte della rete o la statunitense Katie Volynets, n.98 del ranking, o la tedesca Tatjana Maria, n.45 Wta, vincitrice al Queen’s due settimane fa ma soprattutto semifinalista a Wimbledon nel 2022.

“Giocare qui in un campo incredibile, in un torneo incredibile è un sogno che si avvera per me. Non vedevo l’ora di giocare Wimbledon quest’anno. Mi sono allenata duramente per poter dare il meglio e poter giocare più partite possibile qui. Lei è una giocatrice incredibile, un esempio per tutte, una grande campionessa. E’ stato un match incredibile: grazie al mio team ed al pubblico, senza di loro non sarei qui oggi”, le prime parole di Cocciaretto dopo aver eliminato la numero tre al mondo Jessica Pegula nel primo turno di Wimbledon. “Ho cercato rispetto alle altre mie partite di essere più aggressiva, di non pensare a vincere o a perdere il punto ma semplicemente a dare il massimo e credo di averlo fatto piuttosto bene oggi e ne sono felicissima“. Cocciaretto ha poi spiegato il crollo in classifica degli ultimi dodici mesi. “Lo scorso anno ho avuto la polmonite e sono stata in ospedale e sono stata ferma un mese e mezzo. Ci tenevo tanto a giocare questo torneo. Con il ranking che ho posso giocare certi tornei ma altri no ma non voglio pensare troppo alla classifica – ha concluso – La stagione è lunga, ci sono alti e bassi, devi cercare di divertirti e accettare quello che la vita di offre”.

Vittoria Sonego

Inizia al meglio il percorso a Wimbledon di Lorenzo Sonego. Il torinese, numero 47 del mondo, domina 6-3 6-4 6-2 in un’ora e 43 minuti di gioco il 21enne portoghese Jaime Faria, numero 116 del ranking Atp. Al secondo turno Sonego, che vanta come miglior risultato ai Championships l’ottavo di finale del 2021 perso contro Roger Federer, potrebbe affrontare Lorenzo Musetti.

Sinner batte Nardi

Avanti anche Bronzetti

Esordio vincente per Lucia Bronzetti a Wimbledon. La romagnola, numero 63 del mondo, regola in due set l’elvetica Jil Teichman, numero 93, con il punteggio di 6-4, 7-5 vincendo il suo primo match di main draw all’All England Club.

Musetti, ko a sorpresa

Eliminato Arnaldi

Finisce invece già al primo turno l’avventura di Matteo Arnaldi sull’erba dell’All England Lawn Tennis Club. L’italiano, numero 43 al mondo, ha perso in tre set contro l’olandese Botic Van de Zandschulp: 7-6, 7-6, 6-4. Dopo i primi due parziali persi al tie-break nella giornata di ieri, Arnaldi ha visto il suo match interrotto per oscurità: oggi aveva l’occasione di provare a cambiare l’inerzia del match, ma a Van de Zandshulp è bastato un break nel settimo gioco per blindare la sua vittoria.

Fuori Zeppieri

Primo turno amaro per Giulio Zeppieri, che a Wimbledon ha subito la terza sconfitta in quattro incontri al quinto set in carriera. Il mancino di Latina, che ieri ha vinto i primi due parziali per pori farsi recuperare dal giapponese Mochizuki, perde gradualmente incisività con i colpi di inizio gioco. Riesce, comunque, a guadagnarsi due palle break per il sorpasso nel settimo game, ma una difesa in rete e una prima vincente tengono avanti il giapponese. Sotto 4-5 Zeppieri è bravo a non farsi travolgere dalla frustrazione dopo due risposte consecutive sulla riga dell’avversario. Ma non ne argina la risalita. E’ proprio una risposta vincente a completare la rimonta. Mochizuki si impone 2-6, 3-6, 6-3, 7-6(6), 7-5 e raggiunge il secondo turno.